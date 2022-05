Wolfgang Bahro: GZSZ-Aus nach nur zwei Monaten!

Doch seine Freude über die neue Rolle hielt sich in Grenzen. "Ich hatte die ersten Folgen der Serie gesehen und war davon nicht so begeistert, weil doch sehr viele Models und wenig Schauspieler mitspielten. Deshalb lehnte ich zuerst das Angebot von Pavel ab. Doch meine Agentin überredete mich, es doch anzunehmen, da ich ja noch zu wenig Fernseherfahrung hätte und nur dabei lernen könnte. Ich ging davon aus, dass ich circa zwei Monate dabeibleiben würde und dann etwas anderes mache. Daraus sind dann aber jetzt fast 30 Jahre geworden", so der Schauspieler.