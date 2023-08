Wolfgang Bahro: Überraschende Enthüllung über den "GZSZ"-Fiesling!

Eigentlich lassen sich in der Lounge nämlich die Promi-Ladys für ihre Events aufhübschen. Was also hat ein TV-Bösewicht wie Wolfgang Bahro zwischen all den Beauty-Queens verloren? Nun, er ist selbst eine, wie er zugibt. "Ich habe mir hier gerade eine Maniküre genehmigt. Das war das erste Mal in meinem Leben, aber ich könnte mich glatt daran gewöhnen", verrät er grinsend. Schließlich sei er auch sonst sehr auf sein Äußeres bedacht: "Vor allem, weil ich als Schauspieler nahezu jeden Tag geschminkt werde, achte ich sehr auf meine Hautgesundheit. Außerdem versuche ich mit Cremes, dem Alterungsprozess vorzubeugen." Da kennt er sich sogar richtig gut aus. "Ich schwöre auf Sonnenschutz. Auch wenn es wolkig ist – die Sonne schafft es trotzdem, die Haut altern zu lassen", erklärt er uns fachmännisch. "Das ist vor allem in meiner aktuellen Rolle als Schurke bei den Karl-May-Festspielen in Bad-Segeberg wichtig."

Würde er bei soviel Schönheitssinn auch über einen Beauty-Eingriff nachdenken? Bei Hollywood-Männern ist das mittlerweile gang und gäbe. "Naja, erstmal verdiene ich nicht so viel wie ein Hollywood-Schauspieler", wehrt er lachend ab. "Abgesehen davon gefällt mir dieser Gemacht-Look nicht. Auch nicht bei Frauen. Da sieht man sofort, was vergrößert oder geglättet wurde. Dann doch lieber in Würde altern!" Wir finden: Das macht Herr Bahro ganz wunderbar. Und freuen uns schon auf seinen nächsten gepflegten Auftritt.