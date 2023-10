Wolfgang Bahro: Todeskampf im Urlaub! Seine gruselige "GZSZ"-Fantasie wurde wahr

In einer neuen Folge des "GZSZ"-Podcasts erzählt der Schauspieler jetzt von einem fatalen Moment in seinem Sommerurlaub auf Teneriffa. Bei einer kurzen Schwimmrunde im Meer hatte Wolfang Bahro die starke Strömung des Atlantik völlig unterschätzt. Er wurde immer weiter ins tiefe Wasser gerissen. Ein verzweifelter Todeskampf begann. "Ich wurde immer weiter weggezogen und immer wieder von Wellen unter Wasser gezogen", erinnert er sich. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, sich zurück an Land zu kämpfen, war er kurz davor die Situation zu akzeptieren. "Ich hatte aufgegeben und eigentlich gedacht: Das war es jetzt", so Wolfgang Bahro.

Glück im Unglück! Ein Surfer erkannte seine Notlage und zog ihn auf sein Brett, paddelte mit ihm im Schlepptau ans Ufer zurück. Er rettete Bahro damit das Leben! Denn alleine hätte es der entkräftete Serienstar niemals zurück an Land geschafft.

Gruselig: Einen potenziellen "GZSZ"-Ausstieg hatte sich der "Jo Gerner"-Darsteller immer mit einem Unglück auf hoher See ausgemalt. Dass dieser Vorfall aber fast im realen Leben eintritt, damit hatte der Schauspieler nicht gerechnet.