Yeliz Koc: Ärger mit der Polizei! Der Anwalt ist schon eingeschaltet

Yeliz ist verzweifelt

In ihrer Instagram-Story erzählt Yeliz, dass sie mittlerweile zum zweiten Mal einen Brief von der Polizei bekommen hat. Ihr wird vorgeworfen, im April zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Die Beamten waren der Meinung, sie auf dem Blitzer-Foto erkannt zu haben. "Auf jeden Fall habe ich da direkt hingeschrieben, dass ich das nicht bin und ich glaube, ihr wisst es alle... ich habe ja keinen Führerschein. Ich hatte auch noch nie einen Führerschein", erklärt sie.

"Die haben das auf jeden Fall ignoriert und jetzt habe ich eine Vorladung bekommen, dass ich da hinkommen soll am Freitag um 10 Uhr", klagt Yeliz. "Wenn jemand jetzt jemanden umbringt und sagt, ja, das war Yeliz Koc, dann war ich das auch, oder wie?", pfeffert sie dem Polizeibeamten daraufhin am Telefon an den Kopf. "Das hat mich wirklich richtig sauer gemacht! (...) Ich finde es auf jeden Fall eine Frechheit, dass einfach jemand gesagt hat, das sieht aus wie Yeliz Koc", feuert sie. Dabei sei das Auto eigentlich auf einen Mann angemeldet. Der möchte allerdings nicht verraten, wer mit seinem Wagen gefahren ist. "Ich habe gar keinen Bock auf sowas", meckert das TV-Sternchen. Deshalb habe sie nun sogar einen Anwalt eingeschaltet.