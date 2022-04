Yeliz Koc: Bittere Bilanz! Sie bereut alles

"Und auch der Staub auf dem Coachella-Festival ist so schlimm. Wenn ihr da irgendwann hingeht, nehmt euch Tücher mit oder eine Maske. Es war wirklich ganz schlimm", klagt sie. "Ich habe abends in den Spiegel geguckt und meine ganzen Wimpern waren voll mit Sand. Ich habe meine Nase geputzt, das Taschentuch war schwarz. Meine Lunge. Ich habe es die ganze Zeit eingeatmet. Und so fühlt sich meine Lunge auch an."

Auweia... das klingt aber gar nicht gut!