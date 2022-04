Yeliz Koc: Bittere "Kampf der Realitystars"-Klatsche für Iris Klein!

Wie Yeliz nun in einer Fragerunde auf Instagram verriet, fehlte sie im Start-Cast bei "Kampf der Realitystars" nur aus einem Grund - sie infizierte sich mit dem Corona-Virus und musste sich in Thailand erst einmal in Quarantäne begeben. Fans fragen sich jedoch nun, wieso musste Yeliz ihre Quarantäne ungesehen absitzen, während Iris Klein trotz Corona-Infektion mittels eines Tablets schon von Anfang an in der Show dabei war? Darauf hat ein Anhänger der Mama von Baby Snow Elanie nun eine harte Antwort, die Yeliz jetzt in ihrer Story zustimmend veröffentlichte: