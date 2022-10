Yeliz Koc: Dreiste Vorwürfe! Bitter, was sie sich jetzt anhören muss

Yeliz Koc hat eigentlich alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Sie ist gesund, hat eine wunderbare Tochter und eine Familie, die immer zu ihr steht. Außerdem zieht sie mit der kleinen Snow bald in die Nähe ihrer Mutter, um ein bisschen mehr Unterstützung im Alltag bekommen zu können. Doch eine Sache hat bisher nicht geklappt: Die dunkelhaarige Schönheit wartet immer noch auf ihren Mr. Right!