Yeliz Koc: Große Sorge um Baby Snow!

In ihrem Podcast ließ Yeliz Koc schon mehrfach kein gutes Haar an ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Der Vater ihrer Tochter Snow scheint im Leben der Kleinen aktuell wohl keine Rolle mehr zu spielen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat nun die Sorge, dass ihrem gemeinsamen Nachwuchs die Vaterfigur fehlen wird. In der neusten Folge ihres Podcasts "Bad Boss Moms" verrät sie gegenüber ihrer Schwester Filiz Koc, dass Jimis Abwesenheit sie sehr beschäftigt: