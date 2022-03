Yeliz Koc: Große Sorge um Tochter Snow!

Yeliz ist in großer Sorge

Gerade in der Anfangszeit hatte Yeliz tierische Angst davor, dass ihrer Tochter etwas zustoßen könnte. Mittlerweile hat sie kein Problem mehr damit, wenn ihre Familie hin und wieder auf ihren Sprössling aufpasst, damit sie sich eine kleine Pause gönnen kann. Die Sorgen kann man als Mama aber nie komplett ablegen. Besonders an Tagen, an denen die Gesundheit nicht ganz mitspielt.

Kurz nach Snows Impfung macht Yeliz sich Sorgen. "Sie hatte nämlich heute Nacht auch Fieber und hat auch geweint im Schlaf. Als ich ihr die Flasche gegeben habe, durfte ich auch nicht ihr Bein berühren, weil es wehgetan hat", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Kurze Zeit später meldet sie sich aus dem Bett bei ihren Fans und hält ihre Tochter dabei im Arm. "Sie hat leider wieder Fieber bekommen. 38,5. Hatte sie gestern auch. Jetzt kuscheln wir ein bisschen und dann hoffe ich, dass es ihr schnell besser geht", so Yeliz. "Die arme, kleine Maus. Ich kann das gar nicht mit ansehen."

