Yeliz Koc: Heftige Vorwürfe! Hat Natascha Ochsenknecht ihre Beziehung zerstört?

Zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht bahnt sich eine erbitterte Schlammschlacht an. Obwohl es zwischen den beiden schon länger rumpelte, schien das finale Beziehungs-Aus nicht nur viele Fans, sondern auch sie selbst überrascht zu haben: Die hochschwangere Yeliz erfuhr von Jimis Entschluss via Instagram, las sein Statement, als sie gerade beim Frauenarzt saß: „Auch wenn ich alles versucht habe, habe ich mich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen“, schrieb Jimi Blue in seinem Posting. Und weiter: „Ich wünschte mir, es wäre anders. Vor allem in der jetzigen Situation. Aber schlussendlich gab es für uns einfach keine andere Möglichkeit mehr.“ Das hat Yeliz wohl kalt erwischt!