Yeliz Koc: Jetzt schießt auch sie gegen Lucas Cordalis!

Im diesjährigen Dschungelcamp wollte Lucas Cordalis mit aller Kraft die Dschungelkrone für sich gewinnen. In den letzten Folgen eckte er mit seiner direkten Art jedoch bei einigen Mitcampern sowie auch den Zuschauern immer mehr an. Ob ihn das wohl auch die Dschungelkrone kostete? Am Ende landete der Mann von Daniela Katzenberger nur auf Platz 3 der beliebten Dschungelshow. Auch Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc scheint nun kein großer Fan mehr des Sohnes von Costa Cordalis zu sein.