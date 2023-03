Yeliz Koc: Jetzt schießt ihr Neuer gegen Ex Jimi Blue Ochsenknecht!

Auf TikTok postet Jannik Kontalis seit dem Finale von "Make Love, Fake Love" immer wieder süße Liebeserklärungen an seine Freundin Yeliz Koc. Doch in seinem neusten Post auf der Plattform scheint es eher um ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht zu gehen. Der Vater der kleinen Snow hat sich komplett aus dem Leben seiner Tochter zurückgezogen. Das scheint auch Jannik nicht sonderlich gut zu heißen und hinterlegte einen Clip mit Musik aus den "Wilde Kerle"-Filmen, in denen der Ex seiner Freundin die Hauptrolle spielte, und verdreht die Augen.

Zu den Worten "Alles ist gut, solange du wild bist" kann Jannik nur den Kopf schütteln. Eindeutiger kann der Wink mit dem Zaunpfahl an Jimi Blue Ochsenknecht wohl nicht sein. In den Kommentaren unter dem Video fragt ein Fan: "Hast du eigentlich als Kind auch wilde Kerle gefeiert?", woraufhin Jannik nur erwidert: "Hab Leon tatsächlich immer gefeiert". Seine Rolle Leon vielleicht schon, wie es mit Schauspieler, und Ex seiner Freundin, Jimi Blue aussieht, ist wohl eher fraglich.

Auch interessant

Wie turbulent die Trennung von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wirklich war, erfährst du im Video: