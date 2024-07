Yeliz Koc: Klare Ansage wegen Tochter Snow! "Da bin ich dann auch nicht mehr nett"

Im Oktober 2021 wurde Yeliz Koc (30) zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (32) hieß sie damals ihre Tochter Snow Elanie (3) auf der Welt willkommen. Zwar scheiterte ihre Liebe schon vor der Geburt und auch in den letzten Jahren glänzte der "Wilde Kerle"-Star mit Abwesenheit, doch Yeliz gibt alles dafür, ihrer Tochter eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen – auch was das Leben in der Öffentlichkeit angeht. Wenn es um Fotos ihrer Kleinen geht, versteht die einstige "Bachelor"-Kandidatin nämlich keinen Spaß.