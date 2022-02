Yeliz Koc: Neuanfang! Jetzt geht alles ganz schnell

Yeliz wagt einen Neuanfang

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, wem Yeliz auf Instagram am liebsten folgt. Die Antwort dürfte die Fans überraschen. "Ich bin in den letzten Tagen einigen Leuten entfolgt. Heißt aber nicht, dass ich diese Personen nicht mag oder nicht befreundet sein will, aber der Content hat mich einfach nicht interessiert oder es wurde nie was gepostet", erklärt sie.

Manche Freunde haben diese Aktion wohl falsch verstanden. "Ich habe auch Nachrichten bekommen, warum ich entfolgt bin. Aber Leute, Instagram ist ja nicht da, um zu zeigen, mit wem man befreundet ist", so Yeliz. "Instagram soll Spaß machen und inspirieren. Also, wenn ich jemandem entfolgt bin, dann nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil dein Content mich nicht interessiert. Nicht böse gemeint."