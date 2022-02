Yeliz Koc: Dieser "Love Island"-Star erobert jetzt ihr Herz!

Im Dezember letzte Jahres begab sich Yeliz auf das Abenteuer "Kampf der Realitystars". Was in der Sendung diesmal alles geschehen wird, ist noch nicht klar, denn für die Show wurde noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben. Was jedoch klar ist, ist dass Yeliz Koc und Mitstreiter Paco Herb sich anscheinend sehr gut verstanden haben, sodass sie nun auch nach Drehschluss viel gemeinsame Zeit verbringen. In der Instagram Story des jeweils anderen versorgen sie ihre Fans mit reichlich sehr vertraut wirkendem Content. Ob bei gemeinsamen Ausflügen, beim Sushi essen oder sogar mit gemeinsamen Selfies aus dem Bett - für Fans besteht kein Zweifel mehr: Da muss mehr gehen als nur Freundschaft.

Auch wie die beiden voneinander schwärmen, lässt die Gerüchteküche aufbrodeln. So äußerte sich Yeliz zu Paco mit den Worten: "Mit ihm wird’s auf jeden Fall nicht langweilig“ und auch der "Love Island"-Boy verrät: