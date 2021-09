Yeliz Koc: Neuer Freund? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Ist Yeliz bereit für eine neue Liebe?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Yeliz derzeit auf der Suche nach einem neuen Freund ist, der sie unterstützt. "So einfach wird das nicht", ist die hochschwangere Schönheit sich sicher. "An erster Stelle steht natürlich meine Tochter. Ist für einige bestimmt kein Problem, aber Luna ist auch mein Baby und sie muss genau so akzeptiert und geliebt werden. Und sie ist echt nicht einfach. Und nach jeder Beziehung wird man natürlich auch schlauer und weiß, was man auf jeden Fall nicht möchte."

Bevor Yeliz sich auf die Suche nach einem neuen Partner macht, will sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. "Für mich zählt jetzt erst mal, meine Kleine gesund und munter zur Welt zu bringen", stellt sie klar. Doch sie hat auch ein kleines bisschen Angst. "Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie das jetzt alles klappen soll mit Hund, Baby, Haushalt und so weiter. So habe ich mir das natürlich nicht gewünscht, aber ich werde alles geben, was ich kann und niemals aufgeben."

