Yeliz Koc: "Prominent getrennt" mit diesem Ex!

In der RTL-Show "Prominent getrennt" ziehen - wie der Name schon sagt - getrennte, prominente Ex-Paare in ein Haus und bestreiten gemeinsam Spiele. Welches ehemalige Paar noch immer am besten als Team funktioniert, gewinnt am Ende.

Auf Instagram wurde Yeliz Koc gefragt, mit welchem Ex sie sich vorstellen könnte, bei "Prominent getrennt" mitzumachen. Ihre Antwort war ganz klar: Johannes Haller. "Im Sommerhaus der Stars haben wir viele Spiele gewonnen. Er ist sehr intelligent und ich glaube, wir wären ein gutes Team", erklärte sie. Doch ob Johannes das auch so sieht? "Ich weiß aber auch, dass er es niemals mit mir machen würde", sagte Yeliz noch hinterher. Zu einer Teilnahme wird es also wohl eher nicht kommen...