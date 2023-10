Yeliz Koc: Schlimme Vorwürfe! Aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus

Am Montag wurde bekannt, dass Yeliz Koc 2023 ins "Promi Big Brother"-Haus ziehen wird. Für die Reality-TV-Schönheit geht ein großer Wunsch in Erfüllung, denn sie will die Chance haben, einmal im Leben etwas zu gewinnen! "Ich gewinne nicht mal auf dem Rummel ein Kuscheltier", klagt sie. Diese Show könnte also DIE Gelegenheit sein, als Siegerin hervorzugehen. Doch schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Teilnahme bekommt Yeliz heftigen Gegenwind...