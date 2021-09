Yeliz Koc: Schock für Jimi! Sie bricht ihr Schweigen

Wochenlang wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell! Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc haben sich kurz vor der Geburt ihres Kindes getrennt. "Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht", erklärt Jimi in seiner Instagram-Story. Jetzt bricht auch seine Ex ihr Schweigen...