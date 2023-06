Yeliz Koc: "Todesangst" um Tochter Snow! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

"So eine Todesangst hatte ich noch nie", klagt Yeliz auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich hatte heute die schlimmste Nacht meines Lebens." Doch was ist passiert? Die kleine Snow leidet seit Tagen an hohem Fieber. "Ich brauchte ein Medikament und das gab es nur noch ein Mal in ganz Niedersachsen, es ist so schlimm. Heute brauchte ich auch wieder eins und habe alle Apotheken abtelefoniert, bis ich endlich Glück hatte", erklärt die besorgte Mama.

Weitere Details möchte sie vorerst allerdings nicht verraten. "Ich habe bewusst noch nicht gesagt, was es war, weil ich euch alles in Ruhe erzählen möchte und allen betroffenen Eltern somit vielleicht ein wenig Angst nehmen kann", so Yeliz.

Auch Cheyenne Ochsenknecht macht sich große Sorgen um Snow. Sie hat ihr im Namen von Tochter Mavie sogar ein Geschenk und eine Karte zukommen lassen. "Schrecklich, was dir passiert ist! Ich wünschte, ich könnte dich ablenken mit Spielen oder mit Disneyfilmen schauen. Ich hoffe, es geht dir schnell wieder gut und du kommst bald wieder zu uns", steht darin geschrieben.

Bleibt zu hoffen, dass Snow schnell wieder auf die Beine kommt...