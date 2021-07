Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Trauriges Trennungsupdate vom einstigen Traumpaar

Jimis Familie ist sie sogar komplett entfolgt. Und was macht Jimi? Der postet Fotos aus seinem Solo-Urlaub in der Türkei. Floh er etwa, um über die Beziehung nachzudenken? Gründe für eine Krise gibt es jedenfalls genug! Ein Insider berichtet gegenüber "Bild", dass Yeliz und der Schauspieler "von den Ereignissen der Schwangerschaft überrannt" wurden: Die Bald-Mama leidet nämlich immer noch an schlimmer Schwangerschaftsübelkeit. Das stellt die Beziehung ziemlich auf die Probe. "Sie wissen aktuell selbst nicht, welchen Status sie haben", heißt es. Hoffnungsvoll klingt das leider nicht