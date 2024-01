Yeliz Koc & Yasin Mohamed: Alles aus? Jetzt spricht Yeliz Klartext

Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (32) zeigten sich in den vergangenen Monaten immer wieder zusammen auf Social Media. Spätestens während Yeliz Teilnahme bei "Promi Big Brother" war klar: Zwischen ihr und dem ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten läuft etwas.

Yasin war bereits von Anfang an hin und weg von Yeliz: Wir mögen uns sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hab das Gefühl, ich bin so ein bisschen angekommen", schwärmte er vor einigen Wochen im "Blitzlichtgewitter Podcast". Doch Yeliz wollte es nach ihren vergangenen Liebespleiten langsamer angehen: "Wir verhalten uns wie in einer Beziehung, aber für den offiziellen Schritt, eine ernsthafte Beziehung einzugehen, bin ich noch nicht bereit.", sagte sie gegenüber "Promiflash".

Haben sie den Schritt in eine Beziehung inzwischen gemacht oder ist schon wieder alles aus? Jetzt spricht Yeliz Klartext.