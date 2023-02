Younes Zarou: Vermögen – So reich ist der TikTok-Star wirklich!

Younes, der heute fester Bestandteil des TikTok-Universums ist, schnappte sich 2021 beim "Nickelodeon Kids' Choice Award" die Auszeichnung in der Kategorie Lieblings-Social-Media-Star in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Inzwischen gründete er außerdem eine eigene Social-Media-Agentur und einen gemeinnützigen Verein, mit dem er im Moment Spendenaktionen für die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien durchführt.

TV-Show-Erfahrung konnte der Social-Media-Profi bereits bei "Pocher vs. Influencer" sammeln und geht daher ganz lässig in den Kampf um den "Dancing Star"-Titel. Da der strenggläubige Muslim fünfmal am Tag betet, ist seine einzige Sorge, dass er seine festen Gebetszeiten nicht einhalten kann.

An Motivation mangelt es Younes jedoch nicht, wie er im "Let’s Dance"-Podcast verrät: "Ich bin wirklich eine Niete. Was ich auf jeden Fall nicht kann, ist tanzen. Aber, was ich habe, ist Ehrgeiz. Ich will das gewinnen. Ich habe großen Respekt vorm Tanzen. Ich will alles geben und ich will mich nicht damit zufriedengeben, dass ich irgendwo im Mittelfeld bin und schon gar nicht, dass wir irgendwo ganz unten landen." Wir sind gespannt, ob er die Tanzfläche genauso rockt wie seinen TikTok-Kanal!

Auch interessant:

Let’s Dance: Die wildesten Styles von Jorge Gonzales. Im VIDEO gibt es die Bilder: