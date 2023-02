Yvonne Catterfeld spricht Klartext: "Ich habe früher auf Bahnhöfen geschlafen"

Gegenüber "Gala" geriet Yvonne jetzt in Plauderlaune und ließ sich zu ein paar Anekdoten aus ihrer Jugend hinreißen: "Ich habe früher auf Bahnhöfen geschlafen, um auf Partys zu fahren. So mit sechzehn", beichtet die Sängerin. Oh je! Doch damit nicht genug! Das solche riskanten Aktionen nicht immer glimpflich ablaufen, musste auch die damals 16-jährige Yvonne schmerzlich feststellen! Sie ergänzt: "Ich habe so Partys am Strand gemacht. Und dann wurde mein Rucksack geklaut, und damit ich das vertuschen konnte, musste ich dann alles neu kaufen, damit es meine Mutter nicht mitbekommt." Hoppla! Kaum vorstellbar, dass Vorzeige-Mama Yvonne so wild unterwegs war! Bleibt somit nur zu hoffen, dass ihr Sohn Charlie nicht in ihre Fußstapfen tritt ...

Auch interessant

