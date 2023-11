Yvonne Woelke: Nach dem Peter-Zoff - DAS will sie Iris Klein noch sagen!

An die vergangenen Monate erinnert Yvonne sich nur ungern zurück. Und auch für Peter Klein waren sie kein Zuckerschlecken! "Keiner weiß, was zwischen Peter und Iris wirklich war, wie glücklich sie miteinander waren oder nicht. Aber was erwartet eine Frau, die ihren Mann nach 20 Jahren in der Öffentlichkeit so schlecht darstellt, private Dinge an die Öffentlichkeit trägt und einen auf Opfer macht, obwohl ihr Mann nichts gemacht hat?", so Yvonne. "Keiner weiß, wie sich Peter gefühlt hat, selbst ich nicht. Aber ich glaube, es waren schwere Stunden für ihn. Er hat alles für Iris gemacht und sie war mit nichts zufrieden. Ihm ging es in Australien sehr schlecht."

Für etwas beschuldigt zu werden, was man nicht getan hat, sei "so ein schlimmes Gefühl". "Und all das, was sie abgezogen hat, da hätte ich NULL, NULL Gefühle für die Person! Normalerweise klärt man das, wenn der andere wieder zurück ist. Dann redet man miteinander. Aber sie hat nur an sich gedacht. Wenn man mich fragt, war das eiskalt geplant", ist der TV-Star sich sicher.

Und auch an den Menschen, die ihr monatelang die Schuld in die Schuhe geschoben haben, lässt Yvonne kein gutes Haar. "Jemanden zu beschuldigen, obwohl es keine Beweise gibt, ist nicht akzeptabel. Weder das Foto im Fahrstuhl (was kein Kuss war), noch das Foto auf der Bank sind Beweise", stellt sie klar. "Ich finde, Instagram sollte nur noch Leute mit ihren richtigen Namen aufnehmen, dann würde es auch weniger Hass im Netz geben."