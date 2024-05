Yvonne Woelke: Sie packt über eine Klein-Katzenberger-Aussprache aus!

Kurz vor seinem Bühnen-Debüt am Ballermann trafen sich Peter Klein und Lucas Cordalis mehr oder minder zufällig an der Playa de Palma und setzten sich zu einem Gespräch zusammen. Was hier wohl diskutiert wurde? Im InTouch Online-Exklusivinterview gab Yvonne Woelke, die nach wie vor eng mit Peter Klein in Kontakt steht, eine Einschätzung ab und sprach über das Verhältnis zwischen den beiden Männern: "Ich habe Peter natürlich gefragt, wie das Treffen mit Lucas war. Ich glaube, beide haben sich lange nicht gesehen. Ich denke, das Treffen war sehr gut für die Jungs und auch mal wieder nötig." Worum es in dem Gespräch genau ging, weiß Yvonne jedoch auch nicht: "Ich hätte mal fragen sollen, was sie besprochen haben, aber ich glaube, es waren private Sachen, auch wegen des Auftritts. Da auch eine dritte Person dabei war, war das Gespräch auch nicht ganz so privat, aber ich glaube, es war gut, dass die beiden sich getroffen haben." Für Peter gewiss ein Schritt in Richtung Versöhnung. Das glaubt auch Yvonne: "Peter war danach ja auch bei Lucas‘ Auftritt Backstage dabei. Lucas hat ihm sehr gefehlt. Ich habe mich echt gefreut, dass die beiden sich so spontan getroffen haben."