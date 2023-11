Yvonne Woelke: Jetzt eskaliert es bei "Promi BB" mit Iris Klein!

"Die Bombe platzt heute", hatte Yvonne Woelke bereits in einer Instagram-Story prophezeit. Damit sollte sie Recht behalten. An Tag zwei bei "Promi Big Brother" luden die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen die angebliche Ehebrecherin in ihre Show ein.

Als Iris Klein ihre Kontrahentin sah, fiel ihr die Kinnlade runter: "Als Erstes muss ich mal sagen: Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person immer noch so eine Plattform gibt, dass sie wirklich diese Lügengeschichten immer noch verbreiten kann", fluchte Iris.

Doch damit nicht genug: Auch gegenüber Moderatorin Lufen empörte sich die 56-Jährige über Yvonne: "Sie zeckt sich wirklich in jede Sendung rein!"