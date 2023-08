Yvonne Woelke: Umzug nach Mallorca zu Peter! Jetzt kommt alles raus

Wer soll bei diesem Liebeschaos noch durchblicken? Vor wenigen Tagen offenbarte Yvonne, dass sie mit ihrem (Noch?)-Ehemann in einem Haus in Hamburg wohnt. "Wir sind in der Findungsphase", erklärte sie in der Sendung "Explosiv". Peter ist sich dagegen sicher. "Ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr", schwärmte er während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Wettkampf in 4 Wänden". Wer weiß, vielleicht packt Yvonne ja bald wirklich ihre Sachen und zieht zu ihm nach Mallorca...