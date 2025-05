ZDF Fernsehgarten: Andrea Kiewel verkündet massive Änderung

Am 11. Mai begrüßte Kiwi wie gewohnt um Punkt 12 Uhr ihre Zuschauer live vom Mainzer Lerchenberg. Doch gegen Ende der Show ließ sie die Bombe platzen: "Nächsten Sonntag fangen wir ausnahmsweise erst um 12.30 Uhr an." Eine halbe Stunde später als gewohnt? Für viele Fans ein Novum! Doch Kiwi wäre nicht Kiwi, wenn sie nicht sofort die Erklärung parat hätte: "Da findet vorher nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges statt." Was genau wichtiger ist als Musik, Sonne und ausgelassene Stimmung? Die Antwort liefert Kiwis Gast Detlef D! Soost: Am 18. Mai wird Papst Leo XIV. offiziell in sein Amt eingeführt – und das ZDF überträgt die Zeremonie live aus Rom. Für Kiwi ist klar: "Erst Rom, dann Mainz."