Zum 7. Hochzeitstag: Herzogin Meghan postet intime Einblicke

Lange sah es so aus, als würde die Liebe von Meghan und Harry dem ständigen Druck von außen nicht standhalten können. Doch den gemeinsamen Fotos nach zu urteilen, hatten sie in den vergangenen Jahren trotzdem viele schöne und romantische Momente miteinander. Und so etwas schweißt viele Paare eben auch in schwierigen Zeiten so richtig zusammen ...