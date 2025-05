Darum trägt Jens Hilbert immer das gleiche T-Shirt

Er bringt nicht nur Glamour, sondern auch Haltung in die neue Staffel von "Kampf der Realitystars": Jens Hilbert, Unternehmer und Reality-Star, fällt in der diesjährigen Staffel vor allem durch eines auf – seine T-Shirts, die stets die gleiche Aufschrift tragen. Was viele für einen reinen Mode-Gag halten, scheint in Wahrheit eine bewusste Entscheidung mit tieferer Bedeutung zu sein.