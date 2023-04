Aaron Carter: Die Todesursache steht fest

Die Gerichtsmedizin teilte am Dienstag in Los Angeles mit, dass Aaron unter Drogeneinfluss stand und anschließend in seiner Badewanne ertrank. In seinem Körper konnte eine Chemikalie nachgewiesen werden, die er inhaliert hatte. Außerdem soll er vor seinem Tod verschreibungspflichtige Tabletten gegen Angstzustände genommen haben. Dadurch wurde er handlungsunfähig, rutschte in der Badewanne aus und ertrank. Die Behörden stufen seinen Tod als Unfall ein.

Wie es Aarons Mutter Jane Carter jetzt wohl geht? Sie hatte lange dafür gekämpft, endlich eine Antwort zu bekommen. Zuletzt zweifelte sie an, dass ihr Sohn an einer Überdosis gestorben sein könnte. Sogar von möglicher Fremdeinwirkung war die Rede. Doch das konnte nun eindeutig widerlegt werden...