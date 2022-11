Aaron Carter: Skrupellos! Die Schlammschlacht um sein Erbe geht in die nächste Runde

In diesem Fall geht sein Vermögen und seine knapp eine Million Euro teure Villa in Los Angeles automatisch an seinen Sohn Prince. Doch Fakt ist auch: Kurz vor seinem Tod wollte Aaron das Anwesen eigentlich verkaufen, weil er Geld brauchte. Die Frage ist also: Gibt es überhaupt etwas zu vererben – und wer verwaltet den Nachlass?

Aarons Verlobte und Mutter seines Sohnes, Melanie Martin, soll bereits Interesse bekundet haben. Aber auch Melanies Mutter, bei dem das Kind zeitweise lebte, käme in Frage. Allerdings dürfte auch Aarons Mutter Jane Carter interessiert sein: Sie pushte ihre Söhne von klein auf ins Rampenlicht, missbrauchte sie als Geldmaschine…

Und noch einer wittert eine lukrative Chance: Autor Andy Symonds will Aarons Memoiren "Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life" im Eiltempo veröffentlichen, zofft sich aber noch mit Aarons Management um pikante Inhalte...