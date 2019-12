Reddit this

Nach der dramatischen Trennung von Ex-Frau Jasmin läuft das Leben von Adel Tawil endlich wieder in geordneten Bahnen. Mit der Geburt eines gemeinsamen Kindes besiegeln der „Ich+Ich“-Sänger und seine Freundin Lena 2018 ihr Liebesglück. Doch wer ist eigentlich die unbekannte Mutter seines Kindes?

Mit seiner Freundin Lena schwebt seit 2015 im Siebten Himmel. Bereits ein Jahr nach der Trennung von seiner Ex Jasmin zeigte sich der Musiker im März des Jahres bei der Echo-Verleihung Seite an Seite mit seiner Auserwählten. Doch der erste gemeinsame Auftritt schlug derart hohe Wellen, dass der „Ich + Ich“-Sänger sein Privatleben und seine neue Liebe seither mit aller Macht unter Verschluss hält. Wer ist die blonde Dame, die Adel Tawil so eisern vor den Augen der Welt schützt?

Adel Tawil & Freundin Lena sind unzertrennlich

Erst 2014 trennte sich der "Ich + Ich"-Sänger Adel Tawil nach 13 Jahren Beziehung von seiner langjährigen Freundin und späteren Ehefrau Jasmin. Ein Jahr nach der Trennung hat sich der gebürtige Berliner endlich wieder verliebt. Die neue Blondine an seiner Seite heißt Lena und hat sogar ein bisschen Ähnlichkeit mit Adels Ex-Frau Jasmin Tawil. Nicht nur die hellblonden Haare, sondern auch die kurvige Figur scheinen dem Sohn ägyptisch-tunesischer Einwanderer zu gefallen.

Bereits 2015 standen Adel Tawil und seine neue Freundin Lena gemeinsam auf dem Roten Teppich und sorgten mit ihrem Partnerlook für ordentlich Aufsehen. Während der Musiker in einem schwarz-roten Anzug erschien, trug seine Freundin eine farblich abgestimmte Kombi aus schwarzem Kleid und roter Tasche. Ein klares Statement ihrer frischen Liebe! Seither sind einige Jahre vergangen, doch die beiden wirken noch immer frisch verliebt. Aktuell leben der Musiker und seine Freundin gemeinsam in Adels Heimatstadt Berlin und sind unzertrennlich. So begleitet Lena ihren berühmten Freund sogar zu seinen Auftritten oder Fan-Treffen.

Sogar bei einem Meet and Greet mit seinen Fans bringt Adel Tawil seine Freundin Lena (links neben ihm) mit Foto: Instagram/@adeltawil

Adel Tawil: Elternglück mit Freundin Lena

2019 überraschte das Traumpaar mit einer ganz besonderen Nachricht. Seit einigen Monaten sind Adel Tawil und seine Lena nicht mehr länger zu zweit, denn sie sind still und heimlich Eltern eines gemeinsamen Kindes geworden. Der frischgebackene Papa ist darüber so glücklich, dass er die frohe Botschaft direkt beim Radiosender „Hit Radio FFH“ ausplaudert: „Ich bin Vater geworden. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht, die bestimmt viele interessieren wird.“ Einzig wo und wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Denn das möchte Adel Tawil wie auch das Geschlecht bis heute nicht verraten. Dabei ist doch geteilte Freude, noch immer die schönste Freude...

Erfreulicherweise hat endlich auch Jasmin Tawil dank eines ganz besonderen Geschenkes zurück ins Leben gefunden: