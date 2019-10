Elyas M’Barek: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Ob als Macho Cem in „Türkisch für Anfänger“ oder als unkonventioneller Lehrer Zeki in „Fack Ju Göhte“, egal in welche Rolle Elyas M’Barek schlüpft, er erobert die Frauenherzen im Sturm. Ohne Frage ist der Österreicher einer der begehrtesten Junggesellen der deutschen Fernsehlandschaft. Und die Frage, die uns alle beschäftigt ist und bleibt: Hat Elyas M’Barek eine Freundin oder ist er Single?

Geburtsort: München

Geburtsdatum: 29. Mai 1982

Größe: 175 cm

Augenfarbe: Braun

Haarfarbe: Braun

Schon seit seinem -Debüt als Macho Cem in der Serie „Türkisch für Anfänger“ im Jahr 2006 gilt Elyas M’Barek als begehrtester Junggeselle der deutschen Fernsehlandschaft. Der Österreicher mit tunesischen Wurzeln kann sich seither vor Anfragen seitens seiner weiblichen Fans kaum retten. Erst im Dezember 2016 trennten sich Elyas M’Barek und seine damalige Freundin Julia Czechner überraschend nach nur einem Jahr Beziehung. Doch seiner weiblichen Anhängerschaft blieb wenig Zeit zum Aufatmen, denn schon 2017 wurde der Womanizer mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Grund genug endlich herauszufinden, ob der heißbegehrte Schauspieler aktuell vergeben oder Single ist.

Julia Czechner: Liebes-Aus nach nur wenigen Monaten!

Seit seinem Durchbruch mit der TV-Serie "Türkisch für Anfänger" im Jahr 2006 und dem bahnbrechenden Erfolg von "Fack Ju Göthe" 2013 macht Elyas M'Barek immer wieder mit kurzweiligen, erfolglosen Beziehungsgeschichten auf sich aufmerksam. Trotz zahlreicher Avancen seiner weiblichen Anhängerschaft, war die passende Frau bislang einfach nicht in Sicht. So verrät der begehrte Junggeselle 2015 der "Für Sie": "Ich verliebe mich nicht oft. Aber wenn, dann geht es schnell." Und da liegt Elyas goldrichtig! 2016 tauscht der charmante Womanizer sein heißgeliebtes Single-Leben überraschend gegen eine Beziehung mit der Doktorantin Julia Czechner.

Im Januar 2016 blicken sich Elyas M'Barek und seine Freundin Julia Czechner noch verliebt in die Augen, kurze Zeit später folgt die Trennung Foto: Wenn

Eigentlich schien alles perfekt, denn bereits nach wenigen Monaten sprechen der schwer verliebte Schauspieler und seine brünette Freundin über Hochzeits- und Kinderpläne. Im September des Jahres werden die beiden noch turtelnd auf den Wiesn gesichtet, kurze Zeit später folgt die überraschende Trennung. Selbst mit der perfekten Frau an seiner Seite – Julia ist Model und Doktorantin an der Ludwig-Maximilian-Universität zugleich – scheint der Schauspieler nicht glücklich zu sein.

Elyas M’Barek & Pia Stutzenstein: Ist die Schauspielerin seine neue Freundin?

Nur wenige Monate nach der Trennung von der Medizinstudentin Julia Czechner wird Elyas M’Barek im August 2017 knutschend mit einer Blondine in Köln gesichtet. Die Dame an der Seite des Schauspielers ist keine geringere als seine eigene Filmkollegin Pia Stutzenstein. Die 30-Jährige Aachenerin brilliert nicht nur neben Elyas M’Barek in dem Polit-Thriller „Der Fall Collini“, sondern steht auch seit einigen Jahren für die deutschen Telenovelas „ “ und „ “ vor der Kamera. Ob der Frauenliebling und die schöne Blonde ein Paar sind, haben beide bis heute nicht verraten, doch näher gekommen sind sie sich allemal.

Elyas M'Barek und Pia Stutzenstein bei der Premiere von "Der Fall Collini" Foto: Getty Images

Elyas M’Barek: Statt mit Freundin lieber Single-Urlaub

Schon immer behandelt der Münchner sein Liebesleben wie eine Geheimakte. Doch ab und an präsentiert auch der verschwiegene „Fack Ju Göhte“-Schauspieler seinen über zwei Millionen Abonnenten auf einen kleinen Happen seines privaten Universums. Im Juni 2019 verbringt Elyas M’Barek seinen Urlaub auf der Sonneninsel Ibiza und genießt auf den Urlaubsbildern als „Single“ den faszinierenden Ausblick aus dem Nobu Hotel Ibiza Bay. Keine Freundin ist weit und breit in Sicht!

Auch auf dem Oktoberfest wird der „ “-Star im September 2019 gesichtet. Doch statt mit einer Freundin ist Elyas M’Barek diesmal als Single mit seinen Kumpels unterwegs. Wie er „ “ verrät, ist der Womanizer lediglich auf der Suche nach deftigem Essen und einer Maß Bier. Leider bleibt die Frage, ob sich der Österreicher so genügsam zeigt, weil er die Frau seines Herzens bereits gefunden hat, wieder einmal unbeantwortet.

„Neon“: Mit Kontaktanzeige sucht Elyas die große Liebe

Bereits seit 2008 ist der Hottie aus „Türkisch für Anfänger“ auf der Suche nach der großen Liebe. Doch statt und Co, schaltete der österreichische Gentlemen ganz klassisch eine Kontaktanzeige in dem -Magazin „Neon“. Bereits damals hatte Elyas M’Barek eine klare Vorstellung von seiner Zukünftigen, so standen auf der No-Go-Liste unter anderem „Zu spät kommen, Handy-Glotzen und Latte Macchiato trinkende Tussis, die nur an Shopping denken. Gegen eine Zigarette nach dem Sex hatte der Hottie dagegen nichts einzuwenden. Klingt ja eigentlich nach ganz realistischen Vorstellungen, umso erstaunlicher, dass Elyas M’Barek zehn Jahre später noch immer auf dem Single-Markt unterwegs ist.

Elyas M’Barek steht auf reife Frauen

Bislang hat Elyas M’Barek seine Traumfrau einfach noch nicht gefunden. Da es an Angeboten nicht mangelt, stellt sich die Frauenwelt die Frage, auf welchen Typ der Schauspieler eigentlich steht. In der -Sendung „Prominent!“ spricht Elyas M’Barek im Mai 2019 über seine Vorliebe für reifere Frauen: „Ach, ich finde auch, dass Frauen immer attraktiver werden, je älter sie werden. Also ich finde, das ist keine Männerdomäne.“ Auch verrät der Schauspieler, dass ein gefestigter Charakter und eine Portion Lebenserfahrung ihm bei seiner Traumfrau sehr wichtig sind. Sowohl seine Schauspielkollegin Pia Stutzenberg als auch seine Ex-Freundin Julia Czechner waren dem sieben Jahre älteren Womanizer vermutlich schlichtweg zu jung. Umso mehr kann sich die Frauenwelt freuen, dass der Hottie Elyas M'Barek noch immer zu haben ist!

