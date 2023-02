Adele: Höllenqualen! Traurige Beichte über ihr geheimes Leiden

Mit schmerzverzerrtem Gesicht und in gebückter Haltung schleppt sich Adele über die Bühne in Las Vegas, kann sich nur in vorsichtigen, kleinen Schritten fortbewegen und muss immer wieder innehalten. "Ich muss leider watscheln, weil ich so schreckliche Schmerzen habe", klagt sie mit bitterer Ehrlichkeit, ans Publikum gewandt. "Mein Ischiasnerv tut so weh!"