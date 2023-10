Aleks Petrovic: "Sommerhaus der Stars"-Skandal! Er überschreitet alle Grenzen

Besonders übel: Muskelpaket Aleks wird sogar handgreiflich! Während eines Paar-Interviews kneift er seiner Partnerin in den Rücken, um sie zum Schweigen zu bringen! "Heftig! Muss ich mich hier kneifen lassen? Jetzt ist Ende!", wehrt sich Vanessa geschockt. Und fügt noch hinzu: "Wenn du dir das später angucken kannst und sagst, boah, ich bin stolz, wie ich da mit meiner Freundin umgehe, dann mach das. Mal schauen, ob ich dann noch an deiner Seite bin." Die Botschaft kam leider nicht an, denn bei einer späteren Nominierung rüttelt Aleks mit roher Gewalt an Vanessas Hand, als sie sich seiner Meinung nach unpassend äußerte.

Das sorgt auch bei den anderen Kandidaten für Empörung: "Männer wie er brauchen Hilfe!", stellt Ex-"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Eric Stehfest klar, spricht von einem "körperlichen Übergriff". Erics Frau Edith stellt ihren Sommerhaus-Mitbewohner direkt zur Rede: "Du hast deiner Frau nicht so zu sagen, dass sie still sein soll. Das ist nicht okay!" Selbst hartgesottene Reality-TV-Zuschauer sind schockiert über das, was sie hier zu sehen bekommen: "Der hat ganz offensichtlich ein schlimmes Aggressionsproblem!", heißt es in vielen Kommentaren, und so mancher fragt sich: "Und das soll Unterhaltung sein?".

Ein Nutzer rät: "An Vanessas Stelle würde ich mich sofort trennen, zu Hause prügelt er sie sonst noch windelweich." Aleks macht mit seinem fragwürdigen Auftritt auch noch Kasse, die Message lautet also: Auffälliges Verhalten wird belohnt! RTL hat offenbar ganz bewusst auf den hitzigen Fitness-Coach gesetzt, schließlich ist Aleks ein Wiederholungstäter: Schon bei seiner Teilnahme an "Couple Challenge" vor zwei Jahren erhob er gegen seine damalige Freundin Christina Dimitriou die Hand, konnte sich erst in letzter Sekunde zügeln...