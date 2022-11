Alessia Herren: Jetzt ist es raus! Ihr Baby wird ein...

Alessia Herren dürfte aktuell glücklicher denn je sein: Die 20-Jährige erwartet ihr erstes Baby! Wie die Tochter von Willi Herren (✝45) in der "RTL+"-Show "THE REAL LIFE - #nofilter" bekannt gab, werden sie und ihr Freund Can (den sie aus der Öffentlichkeit heraushalten will) Eltern. In der neuesten Folge der Reality-Show geht Alessia gemeinsam mit ihrer Tante Annemie zum Frauenarzt, um das Geschlecht des Babys herauszufinden.

