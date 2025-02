Alessio-Verbot: Sarah Engels ändert plötzlich ihre Meinung

Der Streit zwischen Sarah Engels, Pietro Lombardi und dessen Verlobter Laura Maria Rypa nimmt einfach kein Ende! Nach den jüngsten Schlagzeilen rund um das Trio setzt die 32-jährige Sängerin jetzt ein deutliches Zeichen – und trifft eine weitreichende Entscheidung im Sinne ihres Sohnes Alessio.

Sarah Engels zieht klare Grenze bezüglich Alessio

Beim Event zur Ausstellung "Titanic: Eine Immersive Reise" in Köln gibt sich Sarah nun betont gelassen und vermeidet es bewusst, weiter Öl ins Feuer zu gießen. "Ich finde, das gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit."

Doch ganz unkommentiert lässt sie die Situation nicht. "Das einzig Wichtige ist, dass mein Sohn einfach rausgehalten wird", betont sie und will jetzt plötzlich mit gutem Beispiel voran: "Auch ich werde ihn nicht mehr auf Social Media zeigen. Deswegen wünsche ich mir, dass es alle Beteiligten zum Wohl des Kindes genauso handhaben." Ein Seitenhieb an Pietro und Laura? Falls ja dürfte dieser ins Leere laufen, denn immerhin war es Sarah, die bis zuletzt darauf beharrte, die Kinder auf Instagram und Co. zu zeigen. Dass sie nun ihre Meinung ändert, ist ein Meilenstein.