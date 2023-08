Alex Zverev: Alles aus! Er macht kurzen Prozess

Yeliz Koc

Nach Flirt mit Ex Jannik - Sie schießt gegen Gerda Lewis

Jetzt fällt ihr sogar ihre einstige Freundin in den Rücken. Nachdem Gerda Lewis Yeliz Koc nach dem Fremdgeh-Skandal um ihres Ex Jannik Kontalis noch in Schutz genommen hatte, bandelt sie nun selbst mit ihm an. Zu viel für Yeliz...