Alex Zverev: Gewalt und Schweigegeld! Ex Brenda Patea packt aus

Von diesem Prozess berichtet Brenda nun in dem Interview. Der Vorfall, weswegen es zur Anzeige kam, soll in einer Nacht Mitte Mai 2020 in einer Airbnb-Wohnung in Berlin stattgefunden haben: "Zverev soll Patea bei einem Streit im Hausflur gegen die Wand gestoßen und gewürgt haben. Anschließend habe sie Schmerzen im Hals-Nacken-Bereich und Schluckbeschwerden gehabt.", so schilderte Brenda den Vorfall in der "SZ". Der Tennisprofi habe an dem Tag auch zugegeben, sie am Hals "angefasst" zu haben, doch wies auf einer Pressekonferenz im Juni dann alle Vorwürfe zurück: "Meine Anwälte kümmern sich um die Sache. Mehr werde ich dazu auch nicht sagen.", hieß es.

Daneben berichtet Alexander Zverevs Ex-Freundin, wie sich ihre Beziehung abgespielt haben soll: Der Tennis-Star soll laut Brenda sehr eifersüchtig gewesen sein, soll sogar immer wieder ihr Handy durchsucht haben.

Außerdem soll es einen Vertrag gegeben haben, der ihr einmalig 100 000 Euro verspricht, Unterhalt und die Möglichkeit, in einem Haus von Zverev zu wohnen - doch dafür muss Brenda schweigen und ihr gemeinsames Kind aus der Öffentlichkeit raushalten...