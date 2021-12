Jochen Schropp: Intime Liebes-Beichte!

Nun spricht Jochen Schropp darüber, seit wann er wirklich Interesse an Männern hat - und das war schon sehr früh. Bereits mit vier Jahren fand er männliche Körper sehr spannend, wie er in dem Podcast "Mit der Würdig – Charlotte redet Klartext" verriet. Beim Spielen hat er viele nackte Männer gesehen, wie er weiter ausplauderte. "Da war offensichtlich der nackte Schwulenstrand, was ich natürlich damals nicht wusste. Aber das hat mich damals irgendwie schon interessiert", so Jochen Schropp.