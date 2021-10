„The Masked Singer“ 2021: Enthüllungen von Staffel 5 – Wer ist raus?

Wow, bei der Herstellung der elf (ja, richtig gehört, der Tiger tritt nämlich nur online auf) haben sich die Maskenbilder in Staffel 5 erneut selbst übertroffen. Doch ein schönes Kostüm allein reicht nicht aus, um „The Masked Singer“ 2021 zu gewinnen! Performance, Auftritt und Stimme müssen die erfahrene Jury und das anspruchsvolle Publikum überzeugen! Wer glänzt mit seiner Performance und wer kann sein aufwendiges Kostüm nicht so recht in Szene setzen? Nach jeder Show wird eine Maske gelüftet. Ihr habt leider eine Folge von „The Masked Singer“ verpasst? Kein Problem, bei uns erfahrt ihr alle Enthüllungen direkt nach der Sendung: Wer ist raus?

Folge 1: Nach den ersten Abstimmung bei „The Masked Singer“ 2021 mussten vier Kostüme zittern. Für das zweite Voting standen Chili, Teddy, Hammerhai und Stinktier zur Auswahl. Die wenigsten Stimmen erhielt die Chili. Als die feurige Exotin unter den Teilnehmern die Maske lüftete, kam ausgerechnet der bürgerliche Tagesschau-Sprecher Jens Riewa zum Vorschein.