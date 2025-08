Horror-Unfall bei den Wollnys: Körperteil von Holzpfahl durchbohrt!

Eigentlich wollten Peter Wollny und seine Familie einfach nur entspannte Sommertage in der Türkei genießen – Sonne, Pool, Urlaubsfeeling. Doch der Plan wurde jäh durchkreuzt, als Peter beim Spazierengehen offenbar unliebsame Bekanntschaft mit einem Zaun machte. In seiner Instagram-Story beschriebt der 32-Jährige am 4. August recht drastisch, was ihm widerfahren ist – und dabei wird einem schon beim Zuhören schwindelig.