Per Knopfdruck zum Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato - am Morgen kann es doch nichts Besseres geben, oder? Wer noch keinen Vollautomaten in seiner Küche stehen hat, sollte am 21. und 22. Juni unbedingt zuschlagen! Die Amazon Prime Days stehen an - und mit ihnen tolle Rabatte in der Welt der Kaffeemaschinen. Unsere 3 Top Deals für dich im Überblick: