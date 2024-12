Sido: Trennung kurz nach Baby-Geburt! "Ich bin Single"

Ende Oktober verkündeten Sido und die Twitch-Streamerin ihre erste Schwangerschaft auf Instagram. Am 30. November teilte die Neu-Mama dann das erste Foto ihres Nachwuchses in ihrer Story mit den Worten "Und dann warst du da." Eigentlich die perfekte Bilderbuch-Geschichte – umso überraschender, dass der Rapper nun öffentlich verkündet, nicht mehr in festen Händen zu sein.