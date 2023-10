Amber Heard: Eklat am "Aquaman 2"-Set! Mit Co-Star Jason Momoa fliegen die Fetzen

Kürzlich aufgetauchte Notizen einer Psychologin aus dem Prozess Depp vs. Heard besagen, dass die Schauspielerin sich am Filmset von Jason gemobbt fühlte. "Jason sagte, er wolle mich gefeuert sehen. Betrunken, spät am Set. Angezogen wie Johnny, hatte auch all die Ringe." Ein Sprecher der Produktionsfirma weist die Vorwürfe zurück und erklärt, Jason habe sich während des Drehs zu jeder Zeit professionell verhalten. Und dass er sich als Johnny kostümierte, nur um Amber zu terrorisieren, ist tatsächlich schwer zu glauben. "Jason kleidet sich schon immer in diesem Boheme-Style!", wird ein Mitglied der Filmcrew im Branchenmagazin "Variety" zitiert. Tatsächlich soll es Amber innerhalb des Blockbuster-Teams jedoch nicht leicht gehabt haben. Wegen "mangelnder Chemie" mit Hauptdarsteller Jason sei der Regisseur kurz davor gewesen, sie zu ersetzen, berichten weitere Produktions-Insider. Bis Ambers Ex, Tesla-Chef Elon Musk, sich eingeschaltet und das Filmstudio bedroht habe. Oh je – also (schon wieder!) ein Gewimmel aus verrückten Details und schwer nachzuweisenden Behauptungen. Fest steht aber: Freunde werden Amber und Jason nicht mehr. Er entfolgte ihr bereits im Sommer bei Instagram und soll sie einer Quelle zufolge sogar geblockt haben.