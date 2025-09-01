Amira Aly: Diese Worte sind ein herber Schlag für Ex Oliver Pocher
Amira Aly und Christian Düren präsentieren sich als DAS glücklichste Liebespärchen, warum Christian Pocher übertrumpft und was ihr Geheimnis für ihr Liebesglück ist!
Amira Aly und Christian Düren sind happy miteinander.
© Imago/Breuel-Bild
Zum Start der neuen Show "Deutschlands dümmster Promi" stehen Amira Aly und ihr Lebensgefährte das erste Mal als Moderations-Team gemeinsam vor der Kamera. Wie sie jetzt ihr Privat- und Berufsleben meistern …
Wie hat sich das Traumpaar kennengelernt?
Für Christian und Amira gab es keine "typische Kennenlernphase": Sie liefen sich ab und an über den Weg, ohne sich dabei was zu denken. Für sie stand die Arbeit im Vordergrund und doch war für Christian Amira schon immer eine "spannende Frau", so Christian Düren. Erst als die Trennung von Oliver Pocher (47) offiziell war, näherten sich Christian und Amira immer mehr an, die Gespräche wurden intensiver und dann ging alles ganz schnell.
Im Dezember 2023 funkte es dann zwischen dem Moderations-Paar. Nach dem ersten gemeinsamen Urlaub in Kapstadt/Südafrika besiegelten sie dann im Sommer 2024 ihre Beziehung und machten sie öffentlich: "Es fühlt sich gut an, wir sind glücklich", sagte Düren.
Was denken die Mütter der beiden über ihr Liebesglück?
Christians Familie ist von Amira hin und weg! Der 35-Jährige erzählt: "Meine Mutter hat tatsächlich die Fotos aus Kapstadt in 'Bild' gesehen. Meine ganze Familie liebt Amira. Der größte Fan ist meine Oma."
Und Amiras Mutter? Die scheint sich nach dem Pocher-Drama riesig für ihre Tochter zu freuen: "Meine Mutter sagte sofort, Christian sei der Richtige für mich. Anständig, empathisch, höflich" so Amira. Autsch, das wird Ex Olli Pocher sicher nicht gerne hören ...
Wie geht es jetzt für das Liebespaar weiter?
Es wird ernst! Für die beiden geht es jetzt in das gemeinsame Traumhaus, das nach Amiras Wünschen gebaut und eingerichtet wurde. Für Christian war es schon seit Beginn der Beziehung wichtig, einen gemeinsamen Ort für die beiden zu erschaffen: "Als ich Amira kennenlernte, hatte ich mir gerade eine Eigentumswohnung in Köln gekauft. Für uns stand schnell fest, dass wir zusammenziehen wollen. Damit wir einen festen Ort haben."
Nachdem sich die beiden vor der Kamera zu "Deutschlands dümmster Promi" warmgesprochen haben, bleibt abzuwarten, ob es für sie ein Comeback als Moderations-Duo vor der Kamera geben wird. Jetzt heißt es erstmal: ab ins Traumhaus und dann vom Umzugsstress im Urlaub erholen!