Für Christian und Amira gab es keine "typische Kennenlernphase": Sie liefen sich ab und an über den Weg, ohne sich dabei was zu denken. Für sie stand die Arbeit im Vordergrund und doch war für Christian Amira schon immer eine "spannende Frau", so Christian Düren. Erst als die Trennung von Oliver Pocher (47) offiziell war, näherten sich Christian und Amira immer mehr an, die Gespräche wurden intensiver und dann ging alles ganz schnell.