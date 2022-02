Amira Pocher: Drama beim Training! Mutet sie sich zu viel zu?

Amira hat starke Schmerzen

"Massimo wirbelt mich so durch die Gegend, dass mir alles wehtut. Und ich hoffe, das wird jetzt helfen", erklärt Amira geknickt und hält eine Packung Wärmepflaster in die Kamera. "Ich kann meinen Nacken nicht mehr bewegen. Ihr werdet am Freitag sehen, warum." Auweia!

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Promi über das harte Tanztraining klagt. Bei Laura Müller flossen damals sogar bittere Tränen! Doch wer gewinnen will, muss wirklich alles geben. Die Jury ist knallhart und auch den Zuschauern entgeht kein Fehler. Wenn Amira sich also wirklich den Sieg sichern will, muss sie die Zähne zusammenbeißen...