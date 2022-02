Laura Müller: Knallharter Schlussstrich! Sie kann es nicht mehr ertragen

Laura platzt der Kragen

"Ich bin wirklich immer wieder enttäuscht darüber, wenn doch recht nahestehende Menschen, Geschäftspartner und in diesem Fall der Arzt mir und meinem Mann in den Rücken fallen oder gar noch belasten. So langsam reicht es", feuert Laura in ihrer Instagram-Story. Sie könne nicht verstehen, warum Michaels Schönheitschirurg sich öffentlich zu dem Attest-Thema geäußert hat. Dass er so eine Anschuldigung nicht auf sich sitzen lassen wollte, scheint sie nicht nachvollziehen zu können. "Zweitens kann ich nicht verstehen, warum alle Schleimer, Schmarotzer und Stalker, die Michael im Laufe seiner Karriere nur so umgarnt haben, ihm öffentlich schaden und in den Rücken fallen."

Laura stellt außerdem klar, dass sie dabei war, als ihrem "Schatzi" von seinem Arzt ein Attest ausgestellt wurde, das ihn von der Maskenpflicht befreit. "Mein Ehemann Michael Wendler hat weder Dokumente, noch Unterschriften, Atteste oder sonstiges gefälscht", poltert die Ex-Influencerin wütend. Auweia...

